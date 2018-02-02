РИАМО - 2 фев. Бывший работник таможни аэропорта «Внуково» получил один год условно за превышение должностных полномочий, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в марте 2016 года, обвиняемый, достоверно зная о существовании канала по незаконному ввозу товаров из Турции на территорию Российской Федерации, пропустил через «зеленый коридор» таможенного поста аэропорта «Внуково» 13 пассажиров, прибывших рейсом сообщением Стамбул - Москва, которые имели в сопровождаемом багаже коммерческие партии товаров на общую сумму более 8 миллионов рублей, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Внуковской таможни, причастных к организации канала по незаконному ввозу товаров на территорию РФ, продолжается.