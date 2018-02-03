РИАМО (КОРОЛЕВ) – 3 фев. Команда «Вымпел» из подмосковного Королева в субботу проведет очередной матч в рамках первенства Московской области по хоккею с мячом среди мужских команды на своем льду, команда встретится со спортсменами из Балашихи, сообщается в аккаунте спортивной школы «Вымпел» в Instagram.

Перед этой игрой ФХК «Балашиха» занимает промежуточное второе место в турнирной таблице группы «Б» первенства Московской области, «Вымпел» – четвертое.

«Третьего февраля, в субботу, «Вымпел» проведет домашний матч в рамках первенства Московской области против ФХК «Балашиха». Игра начнется в 10:00 на стадионе «Металлист», расположенном по адресу: улица Орджоникидзе, дом №6», – говорится в сообщении.

Первенство Московской области по хоккею с мячом проводится с 1933 года. В нем принимают участие команды из Московской области и Москвы. Представители «Вымпела» из Королева являются многократными призерами первенства.