РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 фев. В подмосковном Подольске в субботу состоится XIV открытый турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный выводу войск из Афганистана, сообщается на сайте администрации городского округа.

Организаторами турнира являются комитет по физической культуре и спорту администрации, Федерация армейского рукопашного боя Московской области, подольское городское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» и другие.

«В Подольске 3 февраля пройдет XIV открытый Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный выводу советских войск из Афганистана. В нем примут участие юноши в возрасте от 12 до 17 лет из Подольска, Москвы, Московской, Тамбовской, Тульской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Нижегородской областей, а также ребята из Беларуси», – говорится в сообщении.

Состоится мероприятие на базе муниципального учреждения «Спорт-сервис» по адресу: улица Клемента Готвальда, дом №4 и начнется в 11:00. Посмотреть турнир смогут все желающие.

Афганская кампания длилась 10 лет и началась 25 декабря 1979 года. Более 15 тысяч советских солдат в самом расцвете сил погибли в Афганистане. Ввод войск начался 15 мая 1988 года. Советский Союз обязался вывести свои войска в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года.