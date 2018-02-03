РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец с субботы будут выявлять нетрезвых водителей, рейды продолжатся до 24 февраля, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будут проводиться с 3 по 24 февраля. Рейды пройдут в Лыткарине, Люберцах и Котельниках с 22:00 до 23:00», – говорится в сообщении.

Первый рейд пройдет в субботу по адресу: Лыткарино, улица Парковая, строение №9. Второй рейд состоится 10 февраля у дома №5/1 на Дзержинском шоссе в Котельниках. 17 февраля ГИБДД будет патрулировать по адресу: Люберцы, Комсомольский проспект, дом №7Б (дублер). Четвертый рейд пройдет 24 февраля в Люберцах напротив АЗС по адресу: Октябрьский проспект, дом №403.

Штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии составляет 30 тысяч рублей. Также водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель нарушает закон во второй раз, ему выпишут штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишат свободы на срок до двух лет.