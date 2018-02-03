РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Спортивные соревнования «Люберецкая лыжня» памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва пройдут на Малаховском озере в подмосковных Люберцах в субботу, в мероприятии смогут принять участие все желающие.

Алексей Прокуроров был обладателем золотой медали Олимпиады 1988 года в Калгари, в 1997 году он стал чемпионом мира по лыжным гонкам. Также он был тренером женской команды. В октябре 2008 года Прокуроров погиб в автокатастрофе во Владимире.

Приглашаются все желающие принять участие. Третьего февраля состоятся соревнования «Люберецкая лыжня-2018» памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Они пройдут в Малаховке Люберец на Малаховском озере.

Регистрация участников начнется в 9:30. В 11:00 начнутся соревнования.