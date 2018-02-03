РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска в субботу пройдут гонки на оленьих и собачьих упряжках, а также соревнования на лыжах и коньках в рамках Дня зимних видов спорта, сообщается на сайте ДК «Металлург».

«День зимних видов спорта впервые отметили в России 7 февраля 2015 года. Поэтому в доме культуры «Металлург» накануне этого праздника состоится спортивное мероприятие. Собравшиеся команды сразятся в таких видах спорта, как лыжные гонки, санный спорт, хоккей, конькобежный спорт, гонки на оленьих и собачьих упряжках, биатлон. Конечно, технических возможностей недостаточно, чтобы в полной мере испытать эти виды спорта, поэтому импровизированные соревнования укрепят спортивный дух и поднимут настроение всем гостям»,- говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 3 февраля и начнется в 12:00. Принять участие смогут все желающие по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5.

День зимних видов спорта в России отмечается ежегодно 7 февраля по инициативе правительства и Олимпийского комитета России и посвящен XXII зимним Олимпийским играм, прошедшим в Сочи в 2014 году. Праздник направлен на пропаганду здорового образа жизни среди всех слоев населения, привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей.