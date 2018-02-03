РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Выставка международного арт-проекта «Ангелы Мира», на которой будут представлены работы художников из разных стран, откроется в субботу в галерее «Golden Hall. Художественный» в Подольске.

Первая выставка в рамках международного арт-проекта «Ангелы Мира» открылась в апреле 2014 года в Красноярске и с тех пор регулярно путешествует как по России, так и по различным странам мира. Сегодня в проекте участвуют более 200 картин художников из 20 стран. Работы объединены одной темой - ангелы.

В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Организаторы с помощью этого проекта хотят привнести в мир больше добра, душевного тепла и света. Впервые выставка «Ангелы Мира», в рамках данного проекта, откроется в Подольске 3 февраля. В экспозиции будет представлено около 40 живописных работ художников из России, Белоруссии, Великобритании, Хорватии, Канады и других стран.

Открытие выставки состоится в 15:00 в галерее «Golden Hall. Художественный» в Подольске по адресу: улица Федорова, дом 19. Посетить ее смогут все желающие бесплатно. Также на выставке гости смогут приобрести сувенирную продукцию с понравившимися картинами и пообщаться с авторами работ.