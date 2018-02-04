РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 фев. В Технологическом университете подмосковного Королева и его подразделениях в воскресенье пройдет день открытых дверей, сообщается в аккаунте учебного заведения в Instagram.

«Четвертого февраля в 12:00 можно будет получить ответы на любые вопросы, касающиеся поступления в Технологический университет и его подразделения, побеседовать с будущими преподавателями, а также записаться на подготовительные курсы», – говорится в сообщении.

Свои двери для абитуриентов откроют Технологический университет – улица Гагарина, дом №42, Колледж космического машиностроения и технологий – улица Пионерская, дом №8, и Техникум технологий и дизайна – улица Стадионная, дом №1.