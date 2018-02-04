РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 фев. В воскресенье в гимназии №3 подмосковного Королева состоится выездная физико-математическая олимпиада Московского физико-технического института, сообщается на сайте физико-математической олимпиады «Физтех».

Выездная физико-математическая олимпиада является одним из отборочных этапов на олимпиады «Физтех», которые входят в перечень олимпиад школьников, дающих возможность получить 100 баллов на ЕГЭ по математике и физике.

«Выездная олимпиада пройдет 4 февраля с 10:00 до 18:00 в МБОУ «Гимназия №3» по адресу: Королев, микрорайон Юбилейный, улица Лесная, дом №22. Олимпиада проводится по двум предметам: физике (для учащихся 7-11 классов) и математике (для учащихся 5-11 классов)», - сообщается на сайте.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на портале abitu.net и заполнить специальную анкету участника события.