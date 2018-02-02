РИАМО - 2 фев. Постоянное население Москвы на 1 декабря 2017 года составило 12,485 миллиона человек и увеличилось по итогам января-ноября на 103,8 тысячи человек, сообщается на сайте Мосгорстата.

В Москве в январе-ноябре 2017 года родились 123154 человека, что на 7,7% меньше, чем за тот же период 2016 года. Число умерших за 11 месяцев 2017 года снизилось на 2,4% к уровню того же периода предыдущего года – до 108855 человек. При этом естественный прирост населения составил 14299 человек, что на 34,8% меньше, чем в январе-ноябре 2016 года.

В столице за 11 месяцев 2017 года зарегистрирован 83951 брак, что на 4,4% больше, чем за тот же период 2016 года. Количество разводов за этот же период выросло на 3,8% и составило 40737.

В Москве за 11 месяцев прошлого года отмечен 721 случай смерти детей в возрасте до одного года – на 4,8% меньше, чем годом ранее. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии, то есть заболевания, тесно связанные со здоровьем матери. При этом показатель смертности снизился до 56,1 с 57 случаев на 10 тысяч родившихся.

В январе-ноябре 2017 года в Москву прибыли 284787 человек, а выбыли 195240 человек, миграционный прирост составил 89547 человек, что в 4,6 раза больше, чем в 2016 году. Положительное сальдо миграции сохранялось за счет притока населения из других регионов России и стран СНГ.