РИАМО - 2 фев. В Центральном федеральном округе России на 4 и 5 февраля объявили штормовое предупреждение из-за метели, сильного мокрого снега и ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) с юго-запада на северо-восток, 4-5 февраля в большинстве областей ЦФО ожидается сильный снег, мокрый снег, на юге 4 февраля дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель», — говорится в сообщении.

Ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. 4 февраля температура воздуха составит минус 10-3 градуса, в южной половине округа 0 – плюс 5 градусов, 5 февраля температура минус 15-8 градусов, на востоке минус 7-2 градуса.

Что касается Московского региона, то в течение суток 3 февраля местами по Подмосковью и в столице ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах местами снежные заносы.