РИАМО - 2 фев. Новый кабельный коллектор «Щербинка» ГУП «Москоллектор» обеспечит электричеством развивающиеся микрорайоны новой Москвы и свяжет коллекторную сеть столицы протяженностью 770 километров с ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы.

Первый пусковой комплекс кабельного коллектора «Щербинка» протяженностью 2,9 километра ввели в эксплуатацию в декабре 2016 года.

«Завершено строительство второго пускового комплекса протяженностью 2,7 километра. Новый объект оснащен самыми современными системами жизнеобеспечения: датчиками охранно-пожарной сигнализации с выводом сигнала в объединенную диспетчерскую службу ГУП «Москоллектор», аппаратурой контроля метана, погружными насосами и вентиляторами», - говорится в сообщении.

Первый и второй пусковые комплексы связаны с уже введенными в эксплуатацию коллекторами от ПС «Грач» и «Скобелевский», расположенными под территорией района Южное Бутово.

Коллектор от ГТЭС «Щербинка» рассчитан на прокладку 30 кабельных линий напряжением 20 киловатт и 24 кабельных линий напряжением 10 киловатт. Уже сейчас в коллекторе работают первые прокладки коммуникаций.