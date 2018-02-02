РИАМО - 2 фев. В Подмосковье утвердили порядок организации и осуществления регионального госконтроля в сфере организации отдыха и оздоровления детей, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Утвердить прилагаемый порядок организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей», — говорится в документе.

Министерству социального развития Московской области поручили разработать и утвердить административный регламент исполнения ведомством государственной функции по осуществлению регионального госконтроля за соблюдением требований законов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей до 31 марта.

Как уточняется в документе, госконтроль проводится в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятельность на территории Подмосковья в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Контроль осуществляется с помощью проверок, систематического наблюдения, мероприятий по профилактике нарушений и координации деятельности органов государственной власти региона, местного самоуправления и других органов по вопросам организации отдыха детей.

Кроме того, в документе приводятся основания для назначения внеплановых проверок, права и обязанности должностных лиц и организаций.