РИАМО - 2 фев. Естественная убыль населения Московской области по итогам 2017 года составила около 2,8 тысячи человек, при этом за год в Подмосковье родились 88,8 тысячи человек и умерли 91,7 тысячи человек, сообщается на сайте Мособлстата.

По сравнению с 2016 годом число родившихся в Подмосковье в 2017 году уменьшилось на 7925 человек, или на 8,2%. Коэффициент рождаемости в 2017 году составил 12 человек на 1 тысячу населения и по сравнению с 2016 годом уменьшился на 9,1%.

Количество умерших в Подмосковье снизилось на 3847 человек (уменьшение на 4%), при этом в структуре причин смерти населения преобладают болезни системы кровообращения - 49,2% от общего числа умерших. Коэффициент смертности в 2017 году составил 12,4 умерших на 1 тысячу человек населения и снизился на 5,3%.

По итогам 2017 года в Подмосковье умерли 372 ребенка в возрасте до 1 года, при этом коэффициент детской смертности уменьшился на 6,7% и составил 4,2 умерших детей на 1 тысячу родившихся. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальном периоде (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка).

Число зарегистрированных в Московской области браков в 2017 году увеличилось на 6,4% и составило 58558, число разводов выросло на 2,3%, до 34789.

Население Московской области на 1 января 2018 года, по предварительной оценке, составляет 7,504 миллиона человек.