РИАМО - 3 фев. Лекция куратора выставки «Пабло Пикассо. Художник и книга» Бориса Фридмана состоится 3 февраля в зале музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре, сообщается на сайте МВК.

«Борис Михайлович расскажет слушателям об оригинальном жанре livre d’artiste, к которому Пабло Пикассо впервые обратился еще в 1905 году. Последняя работа в этом жанре была создана великим художником в 1972 году, за четыре месяца до кончины», - говорится в сообщении.

После лекции пройдет экскурсия по выставке «Пабло Пикассо. Художник и книга», большинство экспонатов которой представлены в России впервые. В экспозицию вошли издания из собраний российских коллекционеров Георгия Генса и Бориса Фридмана и оригинальная печатная графика Пикассо из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Отдельное пространство на выставке посвящено серии эскизов костюмов и декораций Пабло Пикассо к балету «Треуголка», поставленному для «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Европе.

Экспозиция составлена таким образом, чтобы из множества работ Пикассо в жанре livre d'artiste показать наиболее характерную графику художника. Зрители смогут увидеть тринадцать изданий, представляющие офорты, литографии и ксилографии художника.

Выставка «Пабло Пикассо. Художник и книга» – первое обращение музея «Новый Иерусалим» к творчеству зарубежного художника. В рамках выставочного проекта, который продлится до 16 марта проходит образовательная программа, включающая лекции и встречи с ведущими искусствоведами, сотрудниками музеев, художниками, издателями.