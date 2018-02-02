РИАМО - 2 фев. В Подмосковье на конец декабря 2017 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий сократилось на 0,7% по сравнению с соответствующей датой 2016 года и составило 211,6 тысячи голов, из них 98,7 тысячи коров, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

При этом поголовье свиней на ту же дату сократилось на 1,1%, до 320,1 тысячи голов, птицы - на 9,8%, до 10,56 миллиона голов, овец и коз - увеличилось на 2,9%, до 63,7 тысячи голов.

На хозяйства населения приходилось 6% поголовья крупного рогатого скота, 2,9% свиней, 56% овец и коз, 4,2% птицы (год назад, соответственно, 5,8%, 2,8%, 57,6% и 3,8%). На крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 4,1% поголовья крупного рогатого скота, 1,3% свиней, 22,9% овец и коз, 0,6% птицы (в 2016 году, соответственно, 4,6% крупного рогатого скота, 1,6% свиней, 26% овец и коз и 0,7% птицы).

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Подмосковья на конец декабря 2017 года по сравнению с прошлым годом снизилось на 0,1%, до 189,9 тысячи голов, из них 87,2 тысячи коров (рост на 0,5%), поголовье свиней уменьшилось на 0,9%, до 306,45 тысячи голов, птицы – на 10,1%, до 10,06 миллиона голов, овец и коз увеличилось на 32,6%, до 13,4 тысячи голов.

При этом производство мяса (скот и птица в живой массе) в хозяйствах всех категорий по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 4,4%, до 306,2 тысячи тонн, молока – на 2,5%, до 644,3 тысячи тонн, а яиц снизилось на 26,6%, до 136,4 миллиона штук. Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства мяса составил 6,3%, молока – 10,8%, яиц – 39,2%.

Производство мяса (скот и птица в живой массе) в сельскохозяйственных организациях Подмосковья в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 5,7%, до 286,9 тысячи тонн, молока - на 2,5%, до 574,3 тысячи тонн, а яиц снизилось на 43,5%, до 69,5 миллиона штук.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2017 году выросли на 1,9% и составили 6703 килограмма, яйценоскость кур-несушек увеличилась на 16,1%, до 252 яиц.

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имелось в наличии 335,5 тысячи тонн кормовых единиц, из них 41,7 тысячи тонн – концентрированных кормов. На одну условную голову скота приходилось 9,2 центнера кормовых единиц против 9,1 центнера на 1 января 2017 года.