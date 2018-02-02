РИАМО - 2 фев. Центр организации дорожного движения Москвы просит автомобилистов быть внимательнее на дороге и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в связи с сильнейшим снегопадом, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«Центр организации дорожного движения призывает водителей быть внимательными на дороге в связи с прогнозируемым снегопадом. Рекомендуем по возможности отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу – это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дежурная смена ситуационного центра ЦОДД круглосуточно следит за дорожно-транспортной ситуацией в городе. В случае необходимости операторы дежурной смены регулируют движение с помощью светофоров, а также выводят предупреждения и информационные сообщения для водителей на электронные табло. Дорожный патруль готов в любое время оказать помощь автомобилистам, столкнувшимся с трудностями на дороге.

«В свою очередь, службы эксплуатации технических средств организации дорожного движения готовы в усиленном режиме ликвидировать последствия стихии: рабочие оперативно устраняют неисправности дорожных знаков и светофорных объектов. Сообщить о поломке инфраструктурного объекта можно по телефону контакт-центра «Московский транспорт» 8-495-539-54-54 или по короткому номеру 3210», - добавил сотрудник пресс-службы.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации в связи с непогодой ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах. Необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. В случае незначительных ДТП водителям настоятельно рекомендуют пользоваться Европротоколом.

Ближайшей ночью в Москве выпадет от двух до четырех сантиметров снега. В субботу ожидается мокрый снег, местами в городе в дневное время выпадет до 15 сантиметров. На дорогах возможны гололедица и налипание снежного покрова.