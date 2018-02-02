РИАМО - 2 фев. Московское областное УФАС включило сведения, предоставленные МБУ «Одинцовское городское хозяйство» в отношении ЗАО «Вист», в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило государственный контракт с обществом на поставку плодородного грунта для нужд МБУ «Одинцовское городское хозяйство». В связи с нарушением ЗАО «Вист» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии УФАС общество не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ЗАО «Вист» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.