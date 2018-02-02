РИАМО (СТУПИНО) – 2 фев. В городском округе Ступино спасатели начали резать перевернувшуюся автоцистерну, перевозившую газ, чтобы убрать ее с трассы М-4 «Дон», водителей просят объезжать место аварии по Каширскому шоссе, сообщил Ступинскому информагентству источник в экстренных службах.

В пятницу в Ступине на 84-м километре трассы М-4 «Дон» в сторону Москвы водитель автоцистерны MAN не справился с управлением и, столкнувшись с «Газелью», опрокинулся.

«Поскольку фура оказалась заблокированной на отбойном брусе, отбуксировать с места ДТП ее не удалось. Спасатели стравили содержащийся в цистерне газ, после чего приступили к разрезке большегруза, чтобы частями оттранспортировать его от места аварии», – сказал источник.

По данным агентства, в настоящее время место аварии по-прежнему перекрыто. Транспортный поток направляют по Каширскому шоссе.