РИАМО – 2 фев. Центризбирком РФ проверил подписи избирателей, сданные в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, не соответствуют нормам лишь 0,39% отобранных для проверки автографов, сообщает «Интерфакс».

«Мы рассмотрели итоги проверки подписных листов Владимира Владимировича Путина. Признаны несоответствующими норме 232 подписи, это 0,39% от общего количества, которое мы отбирали», - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, подписи одновременно проверяли 80 человек, 16 из которых являются профессиональными почерковедами.

Булаев напомнил, что штаб Путина принес в ЦИК 315 тысяч подписей, из которых были отобраны для проверки 60 тысяч. Согласно закону, для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%.

«Это очень маленький объем подписей, признанных недействительными. Я думаю, что это рекордно малое количество. В прошлой избирательной кампании таких подписей было чуть больше 1%, насколько я помню», - подчеркнул Булаев.

Он добавил, что в ближайшее воскресенье ЦИК проверит подписи еще не менее трех кандидатов.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Действующий глава страны Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

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