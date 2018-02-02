РИАМО - 2 фев. Федерация мигрантов России создаст в Москве и Подмосковье в конце 2018-го – начале 2019 года проект по оказанию помощи трудовым мигрантам в поисках работы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы организации.

«Проект по оказанию помощи в поисках работы трудовым мигрантам в настоящий момент находится на стадии разработки и будет создан во второй половине 2018-года либо в первой половине 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сразу после объявления о старте этой программы любой желающий из числа юридических лиц сможет приехать в офис Федерации мигрантов и заключить соответствующее соглашение, после чего представители службы безопасности проведут проверку данной организации на предмет нарушений трудового законодательства, и если все в порядке, то сотрудники Федерации занесут эту фирму в реестр рекомендованных предприятий для трудоустройства.

Он добавил, что в дальнейшем потенциальный работник будет связываться с руководством компании через Федерацию либо напрямую, заключать трудовой договор на основании имеющегося у него действующего трудового патента и приступать к работе.