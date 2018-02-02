РИАМО - 2 фев. Из-за предстоящего снегопада в Москве службы метрополитена подготовили к работе в усиленном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Службы Мосметро готовы к усиленному режиму работы в связи с ожидаемым обильным снегопадом в Москве в это воскресенье», - говорится в сообщении.

В столице в выходные дни пройдет сильнейший снегопад – подобного в феврале не было с начала XXI века.

Ближайшей ночью в Москве выпадет от двух до четырех сантиметров снега. В субботу ожидается мокрый снег, местами в городе в дневное время выпадет до 15 сантиметров. На дорогах возможны гололедица и налипание снежного покрова.