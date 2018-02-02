РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 фев. Жители подмосковного Подольска предложили властям городского округа снизить ставку налога на имущество на частные дома и гаражи, в пятницу этот вопрос рассмотрели местные депутаты, сообщил «РИАМО в Подольске» один из активистов инициативной группы Алексей Старчак.

Обращение с просьбой снизить ставку налога на частные дома и гаражи в исторически сложившейся сельской местности подписали 160 жителей поселка Дубровицы, деревень Лемешово, Наумово, Акишово и других.

«В ноябре мы подали экономически и юридические обоснованные расчеты, что снижение ставки налога на частные дома и гаражи и приравнивание их к единой ставке с жильем в многоквартирных домах положительно скажется на экономике горокруга в ближайшей перспективе. В пятницу депутаты рассмотрели наше заявление, после чего глава депутатской комиссии Игорь Винокуров запросил дополнительные расчеты у сотрудников аналитических служб администрации и обещал вернуться к рассмотрению вопроса после их получения и анализа информации», – сказал Старчак.

По его словам, в настоящее время ставка налога на частные дома и гаражи ИЖС составляет 0,3% от кадастровой стоимости, в то время как владельцы квартир платят 0,1%. Такая ситуация может привести к тому, что частные дома начнут переводить в собственность пенсионеров, которые вообще освобождены от уплаты налога. Также это может сказаться на уменьшении желающих покупать или строить жилье в частном секторе.