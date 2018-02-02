РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 фев. В поликлинике №1 подмосковного Подольска в пятницу скончался пожилой мужчина, ожидая своей очереди к врачу, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Сегодня (2 февраля – ред.) примерно около 16:00 в ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1» по неизвестным причинам скончался пожилой мужчина. Ему стало плохо, пока он ждал свою очередь к врачу. Сотрудники больницы пытались ему помочь, но было уже поздно», – сказал очевидец.

По его словам, мужчина дожидался своей очереди на стульчике в коридоре, когда ему стало плохо.