РИАМО - 2 фев. Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков назначен на должность спортивного директора ФК «Химки», руководить клубом будет Василий Иванов – в прошлом футболист ЦСКА, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Смена руководства произошла в футбольном клубе «Химки». С сегодняшнего дня руководить клубом будет Василий Иванов. В последние годы новый генеральный директор «Химок» возглавлял училище олимпийского резерва в Егорьевске. На должность спортивного директора «Химок» назначен известный футболист Роман Широков, ранее выступавший за подмосковную команду.

«В Химках глобальные перемены – в клуб пришли работать настоящие профессионалы своего дела. Василия Иванова мы знаем, как прославленного футболиста, который последние годы работы посвятил развитию футбола в регионе. Роман Широков также не нуждается в представлении. Обновление руководящего состава клуба, на мой взгляд, напрашивалось само собой. Уверен, что приход именитых деятелей футбола задаст «Химкам» новый вектор развития», - сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

По итогам 25 туров ФНЛ «Химки» набрали 30 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.