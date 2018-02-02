РИАМО - 2 фев. Оборот розничной торговли в Московской области по итогам 2017 года составил 2,12 триллиона рублей, что на 6,6% превышает уровень 2016 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«Оборот розничной торговли в декабре 2017 года составил 220,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 116,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-декабре 2017 года – 2,118 миллиарда рублей и 106,6%», - сообщается на сайте.

При этом оборот розничной торговли в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем вырос на 22,4%.

В 2017 году оборот розничной торговли на 98% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 2%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в декабре 2017 года составил 46,9%, непродовольственных товаров – 53,1%.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем из наблюдаемых продуктов питания увеличилась реализация свежего картофеля (на 40%), чая (на 37,7%), свежих фруктов (на 32,3%); в специализированных магазинах – консервов из рыбы и морепродуктов (на 68%), кондитерских изделий (на 40,6%), животных масел и жиров (на 19,3%). Из непродовольственных товаров возросла продажа телевизоров (на 53,5%), мобильных телефонов (на 47%); в специализированных магазинах – компьютеров (на 55,6%), мебели (на 33,1%).

При этом увеличились запасы свежего картофеля (на 58,5%), свежих фруктов (на 35,8%), свежих овощей (на 31,3%), мяса животных (на 19,6%); в специализированных магазинах – консервов из рыбы и морепродуктов (на 11,8%), яиц (на 11,6%). Из непродовольственных товаров в специализированных магазинах выросли запасы компьютеров (на 9,2%), лекарственных средств (на 5,9%).