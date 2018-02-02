РИАМО - 2 фев. Аэропорты Московского авиаузла работают в снег в штатном режиме, сообщили РИАМО в пятницу представители воздушных гаваней.

«Аэропорт работает штатно. Видимость в районе аэродрома достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 5 тысяч метров. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. В связи с этим возможны незначительные задержки до 20 минут», - сказал представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово».

Аэропорт «Шереметьево» также принимает и отправляет рейсы по расписанию.

«Аэропорт работает штатно», - уточнил, в свою очередь, представитель пресс-службы «Шереметьева».

«Внуково» и «Жуковский» также работают в обычном режиме.

В пятницу в столичном регионе начался снегопад, который продолжит усиливаться. Ближайшей ночью в Москве выпадет от двух до четырех сантиметров снега. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров. Синоптики предупредили, что снегопад в выходные станет сильнейшим для февраля с начала столетия.