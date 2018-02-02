Редакция РИАМО продолжает выбирать самые обсуждаемые события в Интернете. На этой неделе инстаграмы пользователей пестрили фотографиями наводнения в Париже и снега в Москве, в соцсетях запустили флешмоб в поддержку гей-пары Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, а реклама KFC с танцующими курами возмутила британцев.
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Тату Тома Харди
Британский актер Том Харди сдержал обещание и все-таки набил татуировку в честь своего друга Леонардо Ди Каприо. Снимок с Харди на своей страничке в Instagram выложил бармен и фотограф Эндрю Калистерио.
История тату началась еще два года назад, когда Ди Каприо и Харди поспорили по поводу номинации на «Оскар» за фильм «Выживший». Ди Каприо был уверен, что Харди номинируют на «Оскар», что и произошло. Пользователи соцсетей с восторгом восприняли необычную татуировку с надписью Leo knows all.
*screams loud enough so #TomHardy can hear me* I JUST LOVE TOM HARDY SO MUCH. HIM AND RIDING MOTORCYCLES AND GETTING THE TERRIBLE TATTOO HE PROMISED LEO HE WOULD GET. JUST. LOVE. HIM. SO. MUCH.— Lola (@lola_hardy) 29 января 2018 г.
tom hardy is really gonna grow old one day and still have that leo tattoo and that makes me cry— loise (@danielkaIuuya) 29 января 2018 г.
Флешмоб в поддержку однополых браков
Флешмоб в поддержку российской однополой пары Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, которые уехали из России после того, как у них изъяли паспорта со штампом о регистрации брака, заключенного в Дании, объединил сотни пользователей. Под хэштегами #СкажиБракамДа и #ДаБракамДляВсех люди публикуют в соцсетях слова поддержки в адрес однополой пары и призывают избавиться от гомофобии.
«Мы хотим, чтобы в 21 веке любовь наконец-то победила ненависть».
«Права должны быть всеобщими и равными иначе им грош цена»
Скандальная реклама KFC
Реклама KFC с танцующими курочками, вышедшая еще в прошлом году, возмутила британское управление по стандартам рекламы, которое усмотрело в ролике The Whole Chicken под песню рэпера DMX от сети закусочных KFC неуважение к курицам, вегетарианцам и детям.
Наводнение в Париже затопило Instagram
Количество осадков В Париже 31 января превысило 50-летний рекорд, Сена вышла из берегов и затопила набережные, а вместе с тем и инстаграмы туристов, которые там оказались. Они охотно делились в соцсетях апокалиптическими фото из затопленного Парижа, который даже в воде выглядит романтично.
Поиск секретарши для Германа Стерлигова
Неудачно хайпанул на этой неделе одиозный бизнесмен Герман Стерлигов, который опубликовал пост о поиске секретарши на своей странице в Facebook, чем вызвал возмущение общественности. В частности, пользователей оскорбило то, что он сравнил секретаршу с лошадью и опубликовал фото своей бывшей секретарши, назвав ее внешние данные нижней планкой.
Снежный флешмоб москвичей
Почти во всех инстаграмах Москвы и Подмосковья утром 31 января были фото заснеженных улиц: деревья под снегом, коты на фоне снега, собаки, валяющиеся в снегу, дети, играющие в снежки, и, конечно же, заснеженные достопримечательности Москвы.
Голые фотографии сестер Хадид
Еще один скандал из-за неудачного фотошопа разгорелся из-за снимка британского Vogue, на котором изображены самые успешные модели современности – Джиджи и Белла Хадид. Из-за того, что девушки позируют голыми, снимок назвали «инцестуальным», а лица девушек – слишком отретушированными.
Sisters reunited. As the most in-demand sisters in the fashion industry, it's more common to see @bellahadid and @gigihadid apart. However, the sisters reunited for the March 2018 issue of @britishvogue cover story. On sale this Friday. Stay tuned for more exciting announcem… pic.twitter.com/TIRxVT32Gn— Edward Enninful OBE (@Edward_Enninful) 30 января 2018 г.
.@GiGiHadid on @bellahadid in the March issue of #NewVogue: “She’s one of the only people I’ll get aggressive for. She makes me so proud. I would do anything for her” https://t.co/IEzjItBMp8 pic.twitter.com/dglDwfdR3O— British Vogue (@BritishVogue) 30 января 2018 г.
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