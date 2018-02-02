Редакция РИАМО продолжает выбирать самые обсуждаемые события в Интернете. На этой неделе инстаграмы пользователей пестрили фотографиями наводнения в Париже и снега в Москве, в соцсетях запустили флешмоб в поддержку гей-пары Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, а реклама KFC с танцующими курами возмутила британцев.

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Тату Тома Харди

Британский актер Том Харди сдержал обещание и все-таки набил татуировку в честь своего друга Леонардо Ди Каприо. Снимок с Харди на своей страничке в Instagram выложил бармен и фотограф Эндрю Калистерио.

История тату началась еще два года назад, когда Ди Каприо и Харди поспорили по поводу номинации на «Оскар» за фильм «Выживший». Ди Каприо был уверен, что Харди номинируют на «Оскар», что и произошло. Пользователи соцсетей с восторгом восприняли необычную татуировку с надписью Leo knows all.

*screams loud enough so #TomHardy can hear me* I JUST LOVE TOM HARDY SO MUCH. HIM AND RIDING MOTORCYCLES AND GETTING THE TERRIBLE TATTOO HE PROMISED LEO HE WOULD GET. JUST. LOVE. HIM. SO. MUCH. — Lola (@lola_hardy) 29 января 2018 г.

tom hardy is really gonna grow old one day and still have that leo tattoo and that makes me cry — loise (@danielkaIuuya) 29 января 2018 г.

Флешмоб в поддержку однополых браков

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Флешмоб в поддержку российской однополой пары Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, которые уехали из России после того, как у них изъяли паспорта со штампом о регистрации брака, заключенного в Дании, объединил сотни пользователей. Под хэштегами #СкажиБракамДа и #ДаБракамДляВсех люди публикуют в соцсетях слова поддержки в адрес однополой пары и призывают избавиться от гомофобии.

Публикация от @okgay_news Янв 29, 2018 at 9:42 PST

«Мы хотим, чтобы в 21 веке любовь наконец-то победила ненависть».

Публикация от Alexandra Nikolaeva (@nik_alexis) Янв 29, 2018 at 7:28 PST

«Права должны быть всеобщими и равными иначе им грош цена»

Скандальная реклама KFC

Реклама KFC с танцующими курочками, вышедшая еще в прошлом году, возмутила британское управление по стандартам рекламы, которое усмотрело в ролике The Whole Chicken под песню рэпера DMX от сети закусочных KFC неуважение к курицам, вегетарианцам и детям.

Наводнение в Париже затопило Instagram

Количество осадков В Париже 31 января превысило 50-летний рекорд, Сена вышла из берегов и затопила набережные, а вместе с тем и инстаграмы туристов, которые там оказались. Они охотно делились в соцсетях апокалиптическими фото из затопленного Парижа, который даже в воде выглядит романтично.

Публикация от Ekaterina Smelianskaia (@ekaterinasmelianskaia) Янв 31, 2018 at 10:01 PST

Публикация от @dmitry_chernyshev85 Янв 30, 2018 at 2:38 PST

Публикация от Ana (@paris_russe) Фев 2, 2018 at 12:24 PST

Публикация от Anna гид и транспорт в Париже (@anna_paris_france) Янв 28, 2018 at 11:49 PST

Поиск секретарши для Германа Стерлигова

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Неудачно хайпанул на этой неделе одиозный бизнесмен Герман Стерлигов, который опубликовал пост о поиске секретарши на своей странице в Facebook, чем вызвал возмущение общественности. В частности, пользователей оскорбило то, что он сравнил секретаршу с лошадью и опубликовал фото своей бывшей секретарши, назвав ее внешние данные нижней планкой.

© Скришот

Снежный флешмоб москвичей

Почти во всех инстаграмах Москвы и Подмосковья утром 31 января были фото заснеженных улиц: деревья под снегом, коты на фоне снега, собаки, валяющиеся в снегу, дети, играющие в снежки, и, конечно же, заснеженные достопримечательности Москвы.

Публикация от Tanya Vorontsova (@monadreams) Янв 31, 2018 at 2:12 PST

Публикация от Мария Огненная (@mariya_ognennaya) Янв 30, 2018 at 10:32 PST

Голые фотографии сестер Хадид

Еще один скандал из-за неудачного фотошопа разгорелся из-за снимка британского Vogue, на котором изображены самые успешные модели современности – Джиджи и Белла Хадид. Из-за того, что девушки позируют голыми, снимок назвали «инцестуальным», а лица девушек – слишком отретушированными.

Sisters reunited. As the most in-demand sisters in the fashion industry, it's more common to see @bellahadid and @gigihadid apart. However, the sisters reunited for the March 2018 issue of @britishvogue cover story. On sale this Friday. Stay tuned for more exciting announcem… pic.twitter.com/TIRxVT32Gn — Edward Enninful OBE (@Edward_Enninful) 30 января 2018 г.

.@GiGiHadid on @bellahadid in the March issue of #NewVogue: “She’s one of the only people I’ll get aggressive for. She makes me so proud. I would do anything for her” https://t.co/IEzjItBMp8 pic.twitter.com/dglDwfdR3O — British Vogue (@BritishVogue) 30 января 2018 г.

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