РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 фев. В подмосковном Подольске в одном из подъездов городского округа две школьницы сорвали почтовые ящики и растоптали их, акт вандализма попал на камеры, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница данного дома.

«В Подольске в многоэтажном доме на Рязановском шоссе, 19, вечером 29 января одна школьница сорвала со стены почтовые ящики и сбросила их на пол, а вторая растоптала их. Обнаружить вандалов удалось с помощью видео с камер видеонаблюдения в подъезде», – сказала жительница.

По ее словам, жильцы дома написали на школьниц заявление в полицию и собираются заставить родителей компенсировать стоимость общего имущества.