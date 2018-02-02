РИАМО – 2 фев. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынках нефтепродуктов, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Одновременно крупным нефтяным компаниям был направлен запрос о предоставлении в ФАС России плановых объемов реализации моторных топлив на экспорт. Компании должны представить информацию до 9 февраля 2018 года», - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство принимает все необходимые меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов, отмечается в материале.

«Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют», - отметил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.