РИАМО - 2 фев. В Подмосковье начали разработку системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, которая будет предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и предоставления информации при содержании и ремонте дорог, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Создать государственную информационную систему Московской области «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (далее – СКПДИ). Утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе Московской области «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», – говорится в документе.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры было назначено оператором СКПДИ. С 1 февраля было начато наполнение и использование системы в сфере управления дорожной инфраструктурой муниципальных образований Подмосковья.

СКПДИ предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и предоставления информации при реализации государственных, муниципальных функций, связанных с содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Московской области.

Как уточняется в документе, система предназначена для обеспечения планирования затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог и участков автомобильных дорог Московской области, повышения эффективности контроля выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и их участков, оперативного принятия управленческих решений.

В постановлении также указывается, какие сведения вносятся в СКПДИ.