РИАМО - 2 фев. В столице в выходные дни пройдет сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Такое количество снега в эту зиму мы будем переживать впервые. Практически в XXI веке в феврале у нас не было в Москве столь продолжительных и столь сильных снегопадов», - сказала Позднякова.

Она отметила, что в столичном регионе уже начался снегопад. Он будет усиливаться. Ближайшей ночью в Москве выпадет от двух до четырех сантиметров снега. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров.

«Температура завтра к вечеру понизится до нуля и слабоположительных значений, на дорогах будет снежный накат, гололедица. Все это при большом количестве снега может представлять опасность для жителей Москвы», - отметила Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что снегопад продолжится в ночь на воскресенье - выпадет от двух до четырех сантиметров снега. За день выпадет от пяти до десяти сантиметров снега.

По словам синоптика, выпадение большого количества осадков может стать серьезным испытанием для города.

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