РИАМО - 2 фев. Столичные полицейские задержали подозреваемого, разбившего видеокамеру иностранного журналиста на оппозиционной акции в столице 28 января, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как ранее сообщали СМИ, британский журналист Грэм Филлипс, снимавший репортаж о несанкционированной акции 28 января на Тверской улице в Москве, зарегистрировал в полиции заявление о нападении на него одного из участников шествия. В результате инцидента у журналиста оказалась разбита видеокамера стоимостью 27 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий столичными полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Он доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Грэм Уильям Филлипс – британский журналист, блогер и стрингер. Получил известность в ходе своей журналистской работы в период Евромайдана на Украине в конце 2013 – начале 2014 года и во время вооруженного конфликта на востоке Украины.