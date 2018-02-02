РИАМО - 2 фев. Психологи считают, что идея о консультировании всех влюбленных перед вступлением в брак, которую сейчас рассматривают в министерстве здравоохранения России, является неуместной.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Минздраве России приступили к рассмотрению инициативы о проверке всех влюбленных пар у психолога перед бракосочетанием.

«Если люди в чем-то сомневаются перед вступлением в брак, они сами вправе прийти к психологу и посоветоваться. Если у них этих сомнений нет, но их будут насильно заставлять это делать, это принесет больше вреда, чем пользы», - сказал семейный психолог Георгий Шишов.

Он добавил, что специалист не может удержать пару от развода. Если влюбленная пара приняла решение пожениться, то она не будет прислушиваться ни к чьим советам, и так же можно сказать и о решении разорвать брачные узы.

«Я считаю, что любые обязательные меры такого характера – это вторжение в личное пространство. В браке ничего обязательного быть не должно, только добровольно. Идея неплохая, чтобы люди перед подачей заявления в ЗАГС общались с психологом и смогли понять, какие у них есть для этого основания, но я в первую очередь за свободу выбора», - отметила семейный психолог Екатерина Лим.

Как отметил генеральный директор психологического центра «Квартет» Антон Сорин, такая инициатива является невыполнимой на практике. Пара должна самостоятельно регулировать процесс вступления в брак.

«Принудительная консультация психолога неуместна. Терапия работает, только если клиенты этого хотят. Сами пары должны хотеть работать с психологом и должны понимать, что у них есть какие-то трудности. А если они вступают в брак и сами не замечают или не хотят замечать трудности, то психолог, собственно, не может им помочь», - подчеркнула семейный психотерапевт Наталья Литвинова.

В свою очередь, практический психолог Борис Коваль добавил, что обязать пары консультироваться у психолога невозможно и это нарушит их гражданские права.

«Людей нужно не заставлять, а способствовать тому, чтобы они сами обращались к психологу, если считают это необходимым. Принудительные меры станут посягательством на личную жизнь», - отметил Коваль.