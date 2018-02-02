РИАМО - 2 фев. Подмосковный «Феникс» в феврале в России проведет серию товарищеских матчей со сборной Южной Кореи по следж-хоккею, матчи состоятся в 3, 5 и 6 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сборная Южной Кореи по следж-хоккею прибыла в Россию, чтобы провести тренировочное мероприятие и сыграть серию товарищеских матчей с подмосковным клубом «Феникс». Товарищеские матчи пройдут в Алексине 3, 5 и 6 февраля», - говорится в сообщении.

Международный паралимпийский комитет 29 января продлил отстранение Паралимпийского комитета России, но российские паралимпийцы допущены до участия в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе по пяти спортивным дисциплинам: горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, керлинг на колясках, сноуборд. Сборную России по следж-хоккею не допустили до отборочных соревнований.

«Южной Корее потребовался сильный спарринг-партнер, и они обратились к нам за помощью. Подмосковный «Феникс» является самым титулованным российским клубом – это будет хорошей проверкой для наших иностранных коллег. Россия, как известно, не будет представлена в этом виде спорта на Паралимпиаде, поэтому подобная встреча – это принципиальный вызов для наших спортсменов», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.