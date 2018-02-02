РИАМО - 2 фев. Мэр столицы Сергей Собянин напомнил жителям и гостям города о том, что 3 февраля на ВДНХ откроется Библиотека ремесел, где можно будет почитать редкие издания о промыслах и посетить мастер-классы.

«В эту субботу в павильоне №47 на ВДНХ открывается Библиотека ремесел. В ней собраны редкие издания о промыслах и культурных традициях России, в том числе дореволюционные. Планируются бесплатные лекции и мастер-классы», – написал Собянин в «ВКонтакте».

Как ранее уточнялось в сообщении пресс-службы ВДНХ, вместо традиционных столов и стульев в читальном зале с бесплатным Wi-Fi стоит уютный диван и мебель ручной работы. Здесь же разместятся видеопроектор и пункт выдачи книг.

В читальном зале библиотеки будет представлена литература по различным видам и истории ремесленного мастерства: от гончарного дела до каллиграфии и дизайна одежды.

Посетители смогут проконсультироваться со специалистом по выбору литературы, записаться в любую библиотеку Северо-Восточного административного округа города Москвы и забрать понравившуюся книгу с собой. Если издания нет, можно оставить заявку – когда книга поступит в библиотеку, сотрудник свяжется по телефону.

С 3 по 11 февраля в Библиотеке ремесел пройдет выставка скетчбуков, иллюстрирующих процесс работы студентов Британской высшей школы дизайна над двумя проектами: «Белая рубашка» и «Альтернативное черное платье».