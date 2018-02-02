РИАМО - 2 фев. Денежные доходы жителей Московской области в расчете на душу населения в ноябре 2017 года составили 40895,2 рубля, расходы – 37701 рубль. По сравнению с ноябрем 2016 года среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились на 1,5%, расходы - на 1,7%, следует из отчета, размещенного на сайте Мособлстата.

При этом среднедушевые номинальные денежные доходы за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 2,3%, расходы - на 0,9%.

Реальные денежные доходы в расчете на душу населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в ноябре 2017 года уменьшились по сравнению с ноябрем 2016 года на 1,2%, расходы - на 1%. За январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года среднедушевые реальные денежные доходы уменьшились на 1,6%, расходы - на 2,9%.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года уменьшились на 2%, в январе-ноябре 2017 года по сравнению с январем-ноябрем 2016 года - на 2,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2017 года составила 47005,2 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 2016 года на 9,1%, а по сравнению с октябрем 2017 года - на 1,6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2017 года увеличилась по сравнению с октябрем 2017 года на 1,2% и по сравнению с ноябрем 2016 года на 6,2%.

По данным Мособлстата, инфляция в Подмосковье в ноябре 2017 года составила 0,4%, инфляция с начала года – 2,4%. Согласно данным Росстата, в России в ноябре 2017 года индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года – 102,1% (в ноябре 2016 года – 100,4%, с начала года – 105,0%).