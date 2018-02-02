Подмосковный Дзержинский расположен всего в 2 километрах от МКАД, но это совершенно другой мир – с монастырскими пирожками, катанием на хаски и северных оленях, уютными кафешками, песчаными пляжами и шикарными видами из окна. Жительница города Елена рассказала РИАМО о том, ради чего вернулась сюда из Москвы и чего не хватает жителям.

Жить в Южном Бутове – дружить с участковым и слышать лягушек у метро >>

Тысяча вариантов для прогулки

A post shared by Создаем настроение! (@veselchak_dzr) on Sep 2, 2017 at 12:03am PDT

Я всегда любила свой город, но, поступив на журфак и окунувшись в студенческую жизнь, возмечтала переехать в Москву. Так и получилось, я вышла замуж и поселилась недалеко от Таганки.

Однако, прожив в Москве десять лет, я вернулась в свою родную Дзержинку. Это был, в первую очередь, родительский расчет.

Моим детям лучше расти в городе, где никто никуда не спешит, продукты покупают на рынке, а для прогулки у тебя есть тысяча вариантов.

Вернувшись в город детства, я открыла его для себя заново. Уверенно скажу, что такой концентрации благ комфортной жизни на небольшой площади – весь город можно обойти за полчаса – я не встречала нигде. Ни в районах Москвы, ни в других подмосковных городах.

Я наконец-то решилась отпустить ребенка одного в школу и просто смотрю за ним из окна. Здесь сами ходят в школу даже первоклашки, как в моем детстве. Кружки, секции, включая ментальную арифметику для детей, – этого у нас более, чем достаточно. Кстати, в дзержинские садики и школы детей возят даже из соседних Котельников.

Жить в Текстилях: знать, как перейти с «темной» стороны на «светлую»>>

Вид из окна «на миллион»

Из старой пятиэтажки в Москве мы переехали в новостройку в Дзержинском. Влезли в ипотеку и купили огромную видовую квартиру, чего ни за что не смогли бы себе позволить в Москве. Но главная фишка даже не в площади, а в прекрасном виде из окна на пойму Москвы-реки. Когда к нам пришли ремонтники, видавшие всякое, сказали, что это вид на миллион долларов.

Дома не хочется даже включать телевизор и сидеть в Instagram – можно просто «залипать» у окна.

Особенно красиво, когда за окном бегут облака или сверкает гроза. Каждый день мы любуемся закатами и рассветами. Далеко-далеко не видно ни одной высотки – только поля, река и в отдалении церквушка. Просто мечта художника!

Наш дом находится в старой части города, среди малоэтажных кварталов, и процесс благоустройства территорий идет довольно медленно. Но свои «оазисы» рядом с домом есть.

Один из них – пиццерия-бар «ВарВараБар». Всегда удивляюсь, как такие модные местечки открываются в глуши типа нашей. Заведение классное, все сделано со вкусом в модном лофтовом интерьере. Мы там отмечали детские праздники и не пожалели, что не поехали в Москву. Но все же большинство дзержинцев предпочитает тусить в Москве, поэтому клиентов в ресторане немного. Боюсь, как бы его не закрыли. Есть в городе кафешки и с ночными тусовками.

Жить в Ясеневе – не бояться гулять в Битцевском лесу и не склонять название района>>

Маршрут для друзей

У меня есть любимый ознакомительный маршрут для друзей, которые впервые приехали в город.

Сначала мы пойдем в Николо-Угрешский монастырь, который основан в 1380 году Дмитрием Донским в честь победы в Куликовской битве. Там можно бесконечно любоваться уточками лебедями, потом пройти под колокольней и заглянуть в старинный храм. Каждый день сюда приезжают целые автобусы паломников со всей России.

От монастыря отправимся к Москве-реке. По этим берегам, скорее всего, ходил сам Дмитрий Донской со своей ратью. Прилег отдохнуть, и во сне ему явился Николай Чудотворец и благословил на ратный подвиг. В честь этого события повелел князь воздвигнуть часовенку… Так я рассказываю гостям.

Потом можно отправиться в лес, это минут 20 пешком. Зимой мы катаемся в оленьих упряжках или на хаски, которых держат на местной ферме, а летом – купаемся в лесных карьерах.

Дзержинские карьеры настолько популярны, что здесь даже устраивают фотосессии, как на Мальдивах.

© Михаил Краснослободцев © Михаил Краснослободцев © Михаил Краснослободцев © Михаил Краснослободцев 1 из 4

Спортивный экстрим тоже доступен: летом на карьере – вейкборд и другие водные виды спорта, а зимой – трассы для горнолыжников, сноубордистов и «ватрушечников».

Прокатиться на скейте или роликах, наловить майских жуков, порыбачить, покормить белок, нарвать сирени в заброшенном саду – все эти радости у нас в шаговой доступности.

Жить на Таганке: ходить по театрам и не гулять по ночам >>

Три дня на оленях

Трезветь от всего этого подмосковного счастья начинаешь вечером воскресенья – ведь в понедельник на работу, которая, конечно же, в Москве.

Хотя Дзержинский совсем недалеко от Москвы и крепко к ней привязан – большая часть города там учится и работает – многие хотят переехать в столицу. В первую очередь, из-за транспортных проблем.

С транспортом у нас, действительно, туговато. Чтобы добраться до центра в часы пик, нужно заложить два часа, хоть на машине, хоть без.

На автобусе из Дзержинского можно доехать до нескольких станций метро – ближайшая «Котельники», а также до «Кузьминок», «Люблино», «Братиславской», «Алма-Атинской». Но если на МКАД авария или закрывают участок метро, как это было осенью 2017 года, то все – коллапс. Можно рвануть до Люберец и сеть на электричку. После Люберец возвращаешься в Дзержинский как в какое-то райское место.

Проблема в том, что в Дзержинском нет электричек, поэтому из города трудно выбраться. Во времена моего детства в 90-х здесь еще ходила электричка – до станции «Панки», недалеко от Люберец. Но сейчас эта ветка не действует, и возобновлять движение не планируется.

Только фанаты старых семафоров и заброшек бродят по этим злачным местам, чтобы сделать фото.

Есть проект по строительству еще одного выезда на МКАД вдоль Москвы-реки, однако пока он на стадии обсуждения.

Жизнь в центре Москвы: мажоры, попрошайки и проблемы с парковкой>>

Битва «угрей» и дзержинцев

Несмотря на близость к Москве, многие москвичи вообще никогда не слышали про Дзержинский. Поэтому, и не только, многие жители хотят, чтобы город переименовали. Дискуссия о переименовании длится не один десяток лет. Лет 15 назад эти разговоры почти привели к городскому референдуму, но он так и не состоялся, так как большинство жителей все-таки были против.

В 30-х годах на территории Дзержинского была трудовая коммуна для беспризорников. Инициатором и вдохновителем создания подобных коммун был глава ОГПУ-НКВД Феликс Дзержинский. Кстати, «железный Феликс» так и не побывал в наших краях, зато приезжал писатель Максим Горький. Однако назвали поселение, а потом и город, не в честь Горького, а именем Дзержинского. Памятник ему в городе тоже имеется.

Часть жителей, для которых это имя связано с «красным террором», выступают за его переименование. Они предлагают название – Угреша. Это старинное слово, имеющее общий корень с глаголами «греть», «согревать», и местный топоним: в Дзержинском находится старинный Николо-Угрешский монастырь, когда-то были озеро Угрешское и Угрешский сельсовет. За переименование активно выступали верующие. А вот молодежь на местном форуме недоумевала: как в случае переименования должны называться жители – «угри»?

Возможно, предложат новое название, которое устроит всех. Я бы проголосовала бы за переименование.

В детстве я знала, что мой папа работает на каком-то «секретном предприятии». Градообразующее предприятие – ФЦДТ «Союз», главный разработчик твердого ракетного топлива в России, а также зарядов и корпусов ракетных двигателей. Там работали известные ученые и конструкторы. Сейчас, буквально по соседству с Николо-Угрешским монастырем, продолжается создание «ракетного щита».

Непосвященным в военные тайны остается смотреть на ракету «Тополь», установленную на улице Дзержинской. Это место обожают дзержинские мальчишки. Ракета, конечно, ненастоящая, это транспортно-пусковой контейнер от «Тополя», рядом установлен зенитно-ракетный комплекс и автомобиль «Урал» с системой залпового огня «Град».

Жить в Западном Дегунине – не спать по ночам и ездить на гироскутере >>

Назад в 90-е

У жителей Дзержинского нет проблем с шопингом на любой вкус и кошелек – от «Меги Белая Дача» и аутлет-вилладжа до рынка «Садовод» на МКАД. В «Мегу» можно поехать, чтобы посмотреть кино и прикупить что-нибудь брендовое, а вот на «Садовод» можно заглянуть просто ради интереса.

Поездка на «Садовод» для меня – как путешествие во времени, как будто попадаешь в московские 90-е, где можно купить дешевые колготки, пирожок и кофе «три в одном».

Прямо напротив аутлета «Белая дача» недавно открыли гипермаркет Globus, где закупается продуктами чуть ли не вся округа, а через дорогу – строительный гипермаркет «Леруа Мерлен».

Жить в Хамовниках – дружить с соседями и не ходить в Парк Горького >>

Причал и набережная

© Михаил Краснослободцев

Дзержинский – очень симпатичный городок, а в ближайшем будущем он может стать еще круче. Уже в этом году должны облагородить набережную. Там появятся велосипедные дорожки и променады, какие-то модные лавки, урны и каскадная лестница. Проект выглядит очень впечатляюще и не может не радовать.

Хочется, чтобы наша Дзержинка поскорее превратилась в туристический центр, не хуже Коломны, с благоустроенной набережной, сувенирным городком и экскурсиями в старинный монастырь. В городе уже есть причал, к которому в летнее время прибывают теплоходы из «Коломенского».

Жить в Зеленограде, как в Калининграде: ты свой, но немного «иностранец» >>