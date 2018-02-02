18 марта 2018 года жители Московской области смогут проголосовать на выборах президента РФ несколькими способами. Те, кто никуда не планирует уезжать, смогут отдать свой голос на избирательном участке по месту регистрации – всего в Подмосковье откроется 4237 избиркомов. Если в день выборов вы будете в отпуске за границей, в командировке, в другом городе и т.д., то сможете заранее написать заявление и проголосовать по месту своего фактического нахождения. Если вы этого сделать не успели, то можно оформить спецзаявление и проголосовать в выбранном УИК, в том числе в аэропорту или на вокзале. Также есть возможность голосования на дому. Подробнее о способах голосования читайте в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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