РИАМО (ПУШКИНО) - 2 фев. Очаг кори зафиксировали в подмосковной Ивантеевке, городские власти уже подключились к ситуации, сообщил Пушкинскому информагентству источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщили, что шестеро воспитанников детского дома госпитализированы в Пушкинском районе Подмосковья. Медики диагностировали у детей ОРВИ, затем выяснилось, что они контактировали с заболевшим корью.

«В Ивантеевке выявлен очаг кори, как полагают, в семье лиц без определенного места жительства. Власти города уже подключились к этой ситуации», – сказал источник.

По данным агентства, в Ивантеевке, где предположительно и были обнаружены заболевшие корью, находится отделение реабилитации Пушкинского комплексного центра социального обслуживания. Однако, по словам начальника Пушкинского управлении соцзащиты Ольги Железовой, там все спокойно, никто не заболел. В территориальном отделе Роспотребнадзора по Московской области также уточнили, что в Пушкинском районе не выявлено ни одного случая заболевания корью.

По словам главврача Пушкинской районной больницы Владимира Мануйлова, медики района держат ситуацию на контроле.

«В связи с неблагополучной обстановкой по этому инфекционному заболеванию у соседей (в Ивантеевке – ред.), наши службы полностью контролируют ситуацию и готовы в случае чего принять все предупредительные меры», – заявил Мануйлов.