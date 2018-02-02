РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 фев. Для школьников и студентов Подольска провели урок мужества, посвященный 75-й годовщине разгрома фашистских войск в Сталинградской битве, в рамках мероприятия им показали фильм Федора Бондарчука «Сталинград», сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая культурно-массовым отделом ДК имени Карла Маркса Полина Киданова.

«В ДК имени Карла Маркса в пятницу для 60 школьников и студентов Подольска прошел урок мужества, на котором рассказали о Сталинградской битве и показали фильм Бондарчука «Сталинград». Такие уроки в ДК проходят регулярно и посвящены они дням воинской славы и памятным датам истории России», – сказала Киданова.

Второго февраля в России отмечается один из дней воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Двести героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.