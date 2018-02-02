РИАМО - 2 фев. Четыре французские компании прорабатывают проекты на территории Московской области, соглашения планируют подписать в первом полугодии, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В пятницу состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Сильви Берманн. На встрече присутствовали представители инвестиционного блока областного правительства и профильных подмосковных министерств, а также представители ряда французских компаний.

«Мы в октябре проводили роуд-шоу в Лионе и Страсбурге. Результаты хорошие, мы работаем с несколькими десяткам компаний, четыре находятся в высокой степени готовности, мы будем выходить на подписание соглашений. Планируем подписать к Петербургскому экономическому форуму (24-26 мая – ред.), рассчитываем на середину года», - сказал Буцаев по итогам встречи.

Он отметил, что компании работают в промышленном производстве - обрабатывающая сфера, машиностроение.

«Мы говорили о возможности реализации крупных проектов торговли – «Леруа Мерлен» и «Ашан». Такие комплексы в Московской области уже строятся. Крупнейший логистический комплекс «Ашан» в Домодедове вместе с офисными помещениями», - заключил Буцаев.