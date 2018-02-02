РИАМО - 2 фев. В Подмосковье в январе 2018 года улучшено качество водоснабжения 80 тысяч жителей из Клина, Орехово-Зуева и Пушкинского района, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Чистая вода» введены в эксплуатацию после реконструкции водозаборные узлы в городе Клин и городском поселении Софрино Пушкинского района. Кроме того, жители городского округа Орехово-Зуево начали получать чистую питьевую воду из Восточной системы водоснабжения. Благодаря этому в общей сложности было улучшено качество водоснабжения свыше 80 тысяч жителей области», - отмечается в сообщении.

В рамках модернизации ВЗУ в Клину и Софрине произвели замену оборудования на более современное, а также установили станции обезжелезивания воды.

Также в январе после необходимых пуско-наладочных работ, промывки труб, проведения химических анализов и других подготовительных процедур вода из Восточной системы водоснабжения подана в распределительный водопровод Орехово-Зуеве. Сами строительно-монтажные работы по подключению городского округа к ВСВ были завершены в декабре 2017 года. Это позволило вывести Орехово-Зуево из «красной зоны» по качеству водоснабжения.

«В 2017 году в рамках губернаторской программы «Чистая вода» модернизировано 142 объекта водоснабжения. Благодаря этому улучшилось качество водоснабжения свыше 300 тысяч жителей Московской области, а доля населения области, обеспеченного качественной водой из централизованных источников, возросла с 91,5% до 93,3%», – сообщил Пестов.

В ходе реализации программы «Чистая вода» с 2014 по 2016 годы в Московской области были построены и модернизированы 112 ВЗУ. Качество воды улучшилось более чем у 800 тысяч жителей области, благодаря этому на начало 2017 года уровень обеспеченности населения Подмосковья водой нормативного качества увеличился до 91,5%.