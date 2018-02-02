РИАМО - 2 фев. Благодаря работе Госадмтехнадзора Московской области на территории городского округа Восход пешеходные зоны приведены в надлежащее состояние, сообщила в пятницу глава надзорного органа Татьяна Витушева.

На прошедшей неделе Госадмтехнадзором Московской области была проверена территория городского округа Восход на предмет зимней уборки и складирования снега.

«По результатам проверки МУП «Восход-Комплекс» организация привлечена к ответственности. Повторная проверка исполнения восьми ранее выданных предписаний установила, что требования всех предписаний исполнены в полном объеме, замечания по уборке внутриквартальных, внутридворовых проездов и пешеходных дорожек устранены», - сказала Витушева.