РИАМО (РЕУТОВ) – 2 фев. Власти подмосковного Реутова планируют привлечь технику местных предприятий к ликвидации последствий многодневного снегопада, начавшегося 29 января, заявил в пятницу на заседании штаба ЖКХ первый заместитель главы города Николай Ковалев.

«Из-за рекордного количества выпавшего снега для планомерной и полной очистки городу не хватает имеющейся в его распоряжении техники. В связи с этим мы вынуждены обратиться к строительным организациям и промышленным предприятиям Реутова с просьбой вывести на улицы имеющиеся у них самосвалы и бульдозеры», – сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что только за последнюю неделю службами ЖКХ Реутова было вывезено 4 тысячи кубометров снега – это 200 двухтонных машин.

По данным Реутовского агентства, в связи с неблагоприятным прогнозом в предстоящие выходные дни Ковалев призвал коммунальщиков перейти на круглосуточный режим уборки и уделять особое внимание очистке не только автодорог, но и дворов, выездов из них и тротуаров.

Администрация города также обратилась к автолюбителям с просьбой переставить личный транспорт в места, не мешающие уборке территорий. К поиску владельцев оставленных без присмотра машин подключат сотрудников ДПС.

Январская норма снега (46 сантиметров) в Москве и Подмосковье была превышена почти в полтора раза: только за первый месяц 2018 года выпало 68 сантиметров. По данным синоптиков, на регион надвигается новый снегопад. С субботы на воскресенье может выпасть от 25 до 30 сантиметров снега, в понедельник и во вторник – еще по 8-10.