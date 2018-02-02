РИАМО - 2 фев. Соглашение об информационном взаимодействии заключено между департаментом градостроительной политики города Москвы и Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ), говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Как уточняется в материале, представителям национального реестра специалистов и саморегулируемым организациям предоставили доступ к информации о заключенных государственных контрактах, объектах капитального строительства города Москвы, содержащейся в информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью.

«31 января 2018 года сотрудники НОСТРОЙ подключены к «Кабинету застройщика» в качестве уполномоченных представителей. Они прошли обучение работе с ИАС УГД и начали формировать заявки на подключение представителей СРО», - заявил глава департамента Сергей Левкин.

При помощи информационных ресурсов информационно-аналитической системы члены саморегулируемых организаций смогут своевременно и качественно осуществлять контроль за исполнением обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов.

Содержащаяся в системе информация позволит государственным заказчикам проверить соответствие участника закупки установленным требованиям – имеет ли право компания участвовать в конкурсе, состоит ли она в СРО, сформирован ли в этой СРО компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также размер взносов и уровень ответственности компании по обязательствам.