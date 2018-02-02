РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. ООО «Строймонтажресурс», которое занимается восстановлением нарушенных земель в деревне Макарово Подольска, оштрафовали на 150 тысяч рублей за размещение там опасных отходов, ущерб оценили в размере 4,8 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование в отношении ООО «Строймонтажресурс», которое занимается восстановлением нарушенных земель в деревне Макарово городского округа Подольск. В ходе рейда, проведенного по обращению местных жителей, специалисты Минэкологии установили, что на земельном участке с помощью тяжелой техники размещаются грунты неизвестного происхождения и строительные отходы. На момент проверки рабочие не смогли пояснить, по чьему заказу ведется планировка участка. Инспекторы эконадзора остановили земляные работы и взяли пробы отходов для лабораторного анализа.

«Анализ показал, что на участке сельскохозяйственных земель площадью около 1 гектара размещены отходы IV класса опасности. ООО было оштрафовано на 150 тысяч рублей и получило предписание ликвидировать незаконную свалку. Кроме того, рассчитан ущерб в сумме 4,8 миллионов рублей, который будет предъявлен нарушителям к возмещению», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Как выяснилось, арендатор участка заключил с ООО договор на восстановление части нарушенных земель. Поскольку рекультивация должна проводиться только с использованием инертных материалов V класса опасности (чистые грунты), общество нарушило правила обращения с отходами.

Материалы административного расследования Минэкологии направит в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.