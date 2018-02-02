РИАМО - 2 фев. Синоптики советуют москвичам и жителям Подмосковья не выходить из дома в предстоящие выходные дни из-за сильнейшего снегопада, который накроет регион, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что мощнейший снегопад ожидается в столичном регионе в предстоящие выходные. Удар стихии по столице может стать феноменальным - за воскресенье в мегаполисе вероятно выпадение почти месячной нормы осадков, что случается раз в 100 лет.

«Рекомендация одна – сидеть дома. Конечно, это не шквал и не буран, но в выходные лучше оставаться дома», - сказал Цыганков.

Он отметил, что снегопад может стать причиной пробок и заторов на дорогах.

«Тем, кто собирается куда-то выезжать, надо обратить внимание на пробки. Лучше отказаться от каких-либо поездок на собственной машине или перенести их на другое время», - добавил Цыганков.

По его словам, для систем ЖКХ и электросетевого хозяйства снегопад не представляет большой угрозы, поскольку они рассчитаны на такую нагрузку. Однако для безопасности людей очень важна своевременная очистка от снега кровель зданий.

Ранее спасатели порекомендовали жителям при сильном снеге быть осторожными на улице, избегать деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи. Водителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — соблюдать повышенную осторожность при переходе дорог. Дома в метель необходимо плотно закрыть окна и двери, убрать с балконов и подоконников все вещи, которые может унести.