РИАМО - 2 фев. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 3 февраля из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Костромской, Владимирской, Калужской и Рязанской областей.

В Московском регионе 3 февраля будет облачно, местами пройдет сильный мокрый снег, ожидается метель, возможны налипание мокрого снега и снежные заносы. Порывы ветра местами достигнут 12-17 метров в секунду. Температура в Москве и Подмосковье в течение суток составит минус 2 – 0 градусов.