РИАМО - 2 фев. Решение Черемушкинского районного суда Москвы, который приговорил врача гематологической службы ГКБ №52 Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы, должен быть пересмотрен, сообщила журналистам в пятницу адвокат Людмила Айвар.

«Действия врача квалифицировали как действия, проведенные с нарушением требований безопасности. То есть умышленные действия врача, повлекшие за собой смерть пациента. Но здравый смысл говорит, что это должна быть 109-ая статья Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности - ред.). При этом прокуратура не просила наказания, связанного с лишением свободы», — сказала Айвар.

Она добавила, что в этом деле вполне возможна судебная ошибка. Судья не является специалистом в области медицины. По мнению адвоката, вышестоящая инстанция должна пересмотреть этот приговор.

Как уточнила Айвар, ежегодно в России порядка 6 тысяч заявлений, по которым возбуждаются уголовные дела, связаны с медицинскими ошибками. Но приговор Мисюриной впервые заключает врача в тюрьму.

«Я понимаю, почему так взволновалось врачебное сообщество. Каждый врач сейчас думает, что завтра он может попасть в такую же ситуацию, как доктор Мисюрина. Это дело подняло очень много проблем», - пояснила Айвар.

Она подчеркнула, что реакция профессионального сообщества может «вразумить судебную систему», что повлечет более тщательный подход к подобным уголовным делам.

«Если не доказали вину Мисюриной, значит, ее нужно оправдывать, поскольку нет доказательств ее виновности. Вышестоящая инстанция пересмотрит. Осень советую адвокатам Елены сейчас написать ходатайство об изменении меры пресечения до апелляционной инстанции, до рассмотрения дела, а это как минимум несколько недель. Суд должен рассмотреть этот вопрос. И мэр высказался, и СМИ эту тему дебютируют постоянно, и врачи стали горой», - добавила Айвар.

Ранее суд признал врача-гематолога из Москвы Елену Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 25 июля 2013 года врач нарушила технику выполнения трепанобиопсии и повредила пациенту сосуды, из-за чего он скончался через несколько дней.